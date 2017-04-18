Латвия выделила 9 млн евро батальону Канады: солдатам купят еду, воду и туалеты (44)
Канада и Латвия подписали соглашение по техническим вопросам о размещении так называемого канадского батальона НАТО. Отмечается, что документ подписали главы военных ведомств Канады и Латвии Харджит Сингх Саджан и Раймондс Бергманис.
«Это событие на еще один шаг приблизило прибытие канадских военных в Латвию вместе с нашими партнерами из Албании, Италии, Польши, Словении и Испании», — заявил Саджан.
Он добавил, что соглашения подтверждает «непоколебимую приверженность НАТО и цели альянса по обеспечению коллективной безопасности».
Правительство Латвии утвердило перераспределение предварительного финансирования в размере 8,9 млн евро Министерству обороны на обеспечение приема в Латвии возглавляемого Канадой международного батальона НАТО.
Минобороны предложило перераспределить это финансирование из средств, подлежащих перераспределению в процессе выполнения госбюджета.
Как пояснило Минобороны, функции поддержки, которые не считаются функциями принимающего государства, будут обеспечены согласно заключенному Латвией и Канадой в марте 2017 года договору.
Латвийская сторона обеспечит функции принимающей стороны, а после того, как услуга будет получена, канадская сторона в течение 60 дней вернет деньги.
Главные позиции расходов - питание, вода, приобретение передвижных туалетов, раковин и другого инвентаря, горючее, смазочные материалы и военные материально-технические средства.
Как отмечает Минобороны, это предварительные затраты, точные расчеты появятся после того, как начнется фактическое сотрудничество и станет известно количество размещенных военнослужащих.
По подсчетам НВС, в 2017 году необходимое предварительное финансирование составляет 8,9 млн евро, оно будет возвращено в 2017-2018 гг.
Согласно техническому соглашению, первоначальные вложения до июня составят до 9 млн евро и в дальнейшем ежемесячно примерно по 2 млн евро.
А на медицину, промышленность, соц.сферу, зарплаты учителям, пенсионерам???? Вернуть в гос.казну разворованные пенсионные и автодорожные фонды, исчезнувшие деньги после распада банков. Видать не судьба, а тем не менее вот такие хапуги и сволочи управляют государством.Хуже того, что таких еще и выбирают, а потом удивляются:почему же живем все хуже и хуже.
Однако то, что в Латвии гораздо выше уровень жизни, нежели в Германии или Великобритании..
председатель партии "Единство", бывший еврокомиссар Андрис Пиебалгс.