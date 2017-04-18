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Канада и Латвия подписали соглашение по техническим вопросам о размещении так называемого канадского батальона НАТО. Отмечается, что документ подписали главы военных ведомств Канады и Латвии Харджит Сингх Саджан и Раймондс Бергманис.

«Это событие на еще один шаг приблизило прибытие канадских военных в Латвию вместе с нашими партнерами из Албании, Италии, Польши, Словении и Испании», — заявил Саджан.

Он добавил, что соглашения подтверждает «непоколебимую приверженность НАТО и цели альянса по обеспечению коллективной безопасности».

Правительство Латвии утвердило перераспределение предварительного финансирования в размере 8,9 млн евро Министерству обороны на обеспечение приема в Латвии возглавляемого Канадой международного батальона НАТО.

Минобороны предложило перераспределить это финансирование из средств, подлежащих перераспределению в процессе выполнения госбюджета.

Как пояснило Минобороны, функции поддержки, которые не считаются функциями принимающего государства, будут обеспечены согласно заключенному Латвией и Канадой в марте 2017 года договору.

Латвийская сторона обеспечит функции принимающей стороны, а после того, как услуга будет получена, канадская сторона в течение 60 дней вернет деньги.

Главные позиции расходов - питание, вода, приобретение передвижных туалетов, раковин и другого инвентаря, горючее, смазочные материалы и военные материально-технические средства.

Как отмечает Минобороны, это предварительные затраты, точные расчеты появятся после того, как начнется фактическое сотрудничество и станет известно количество размещенных военнослужащих.

По подсчетам НВС, в 2017 году необходимое предварительное финансирование составляет 8,9 млн евро, оно будет возвращено в 2017-2018 гг.

Согласно техническому соглашению, первоначальные вложения до июня составят до 9 млн евро и в дальнейшем ежемесячно примерно по 2 млн евро.