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Приоритетами программы партий "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) на муниципальных выборах в столице будут ремонт столичных улиц и строительство новых объектов, сообщил сегодня журналистам председатель Рижской думы, лидер "Согласия" Нил Ушаков, представляя программу.

"На этих выборах мы не обещаем ничего такого, что уже не доказали делами. Мы продолжим все ранее начатые программы. Кроме того, планируется еще пять новых программ, которые были разработаны в последние годы, но финансово самоуправление может их позволить реализовать сейчас", - сказал Ушаков.

Также партии планируют ввести бесплатные обеды во всех муниципальных и частных детских садах, а затем и в средних школах. Кроме того, при медицинских учреждениях самоуправления будут созданы муниципальные аптеки, где лекарства можно будет приобрести с минимальной наценкой.

"Согласие" и ЧСР намерены реализовать реформу домоуправлений, предлагая самим жильцам активно участвовать в управлении домами и создавать общества квартировладельцев. Таким обществам самоуправление предложит в течение двух лет скидку в размере 90% с налога на недвижимость, а в течение четырех лет - 50%-ную скидку на все ремонтные работы.

Как сообщил Ушаков, столичное самоуправление планирует также построить бесплатные стоянки вдоль всех крупных улиц, так как во дворах многоквартирных домов, которые были спроектированы и построены 30-40 лет, назад, не хватает места для всех автовладельцев. Эту программу Рижская дума начала уже этой весной.

Мэр Риги предложил оглянуться на сделанное за последние восемь лет, подчеркнув, что в ремонт образовательных учреждений столицы за это время вложено 250 млн евро. Около 25 млн евро самоуправление вложило в развитие лечебных учреждений, 85 млн евро - в развитие культуры, 8 млн евро - в развитие полиции.

Сегодня "Согласие" и ЧСР подали общий список и программу в Центральную избирательную комиссию. Под первым номером на выборах баллотируется Ушаков, под вторым - лидер ЧСР и вице-мэр столицы Андрис Америкс.

В список вошли все 16 нынешних депутатов ЧСР в думе - Дайнис Турлайс, Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрис Берзиньш, Аусма Цимдиня, Вячеслав Степаненко, Михаил Гаврилов, Айнар Баштикс, Вита Ермоловича, Айна Крукле, Юрис Закис, Карлис Стрелис, Янис Шмитс и Агрис Америкс.

От "Согласия" свои кандидатуры на выборы выдвинули 20 из 23 нынешних депутатов партии в Рижской думе - Ушаков, Анна Владова, Вадим Баранник, Михаил Каменецкий, Ольга Вейдиня, Андрей Козлов, Владимир Фролов, Раймонд Гайлис, Геннадий Севастьянов, Байба Розентале, Вадим Фальков, Игорь Соловьев, Иван Иванов, Валерий Петров, Максим Толстой, Николай Захаров, Янис Лочмелис, Ефимий Клементьев, Виктор Пашков и Игорь Кузьмук. В списке нет депутатов Владимира Долгина, Руслана Панкратова и Светланы Савицкой.

Также на выборах баллотируются исполнительный директор Риги Юрис Радзевич (ЧСР), директор департамента собственности Олег Буров (ЧСР), директор департамента образования, культуры и спорта Гунтис Хелманис (ЧСР), ряд руководителей образовательных учреждений Риги и работников предприятий самоуправления.