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В данный момент нет никаких оснований для разговоров о смягчении или отмене санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, пишет nra.lv.

Министр отметил, что члены ЕС обсудят санкции летом, но в данный момент об их смягчении речи не идет, так как не соблюдаются Минские соглашения.

"Ситуация на Востоке Украины ухудшается, это подтверждают сообщения международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и других. До тех пор, пока российская сторона нарушают международное законодательство, санкции являются абсолютно адекватным шагом", - сказал Ринкевич.

ЕС начал вводить ограничительные меры против Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины. Помимо индивидуальных санкций, предусматривающих запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов, действуют еще два пакета мер: в отношении ряда секторов российской экономики (продлены до 31 июля 2017 года), а также против Крыма (пролонгированы до 23 июня 2017-го). В качестве ответной меры 6 августа того же года Россия ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС.