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Качество образования в школах нельзя оценивать по результатам трех экзаменов - нужно учитывать олимпиады, различные награды, социальную ситуацию в окрестностях и тот фактор, что школа является единственной в районе, заявил на пресс-конференции председатель Рижской думы Нил Ушаков. По его словам, то, что происходит сейчас - это продолжение непрофессиональной деятельности Министерства образования и его главы Карлиса Шадурскиса.

Он считает исследование Министерства образования и науки, в котором говорилось о низком качестве образования в ряде столичных школ, непрофессиональным по ряду причин. Во-первых, используя результаты централизованных экзаменов как критерий оценки, их нужно делить на число учеников, сдававших экзамены, а не всех учащихся, так как среди них могут быть дети, которые по разным причинам экзамены не сдавали.

Во-вторых, нельзя сравнивать результаты экзаменов в один год с количеством учеников в другой год.

В исследовании МОН говорилось, что в семи рижских школах качество образования низкое, а по данным департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, который изучил данные Государственного центра содержания образования, таких школ две. Также в исследовании МОН не фигурируют школы, где результаты экзаменов достигают 50-60%, а таких в Риге по крайней мере четверть.

Ушаков считает, что МОН должно публично извиниться перед всеми упомянутыми школами, их директорами, учащимися и родителями. "Я уверен - если бы другие самоуправления провели подобные исследования, картина была бы такой же", - сказал Ушаков, добавив, что министру образования Карлису Шадурскису следовало бы уйти в отставку, но, вероятно, до выборов это не произойдет.

Относительно двух школ, качество образования в которых низкое, Ушаков заявил, что одна из них является единственной на Мангальсале, и, если ее закрыть или преобразовать в основную, дети в этом районе не получат среднее образование.

Как сообщалось, в исследовании об оптимальной модели школьной сети Латвии отмечается, что в семи рижских средних школах индекс сдачи обязательных экзаменов ниже 30%.

Индекс получен путем суммирования оценок за три обязательных экзамена, деления полученного результата на число учеников 12-х классов и деления на три.

Индекс сдачи экзаменов ниже 30% имеют 29-я Рижская средняя школа, 54-я Рижская средняя школа, 61-я Рижская средняя школа, 15-я Рижская средняя школа, 92-я Рижская средняя школа, 65-я Рижская средняя школа и 53-я Рижская средняя школа. Представляя результаты исследования, министр образования Карлис Шадурскис заявил, что индекс ниже 30% свидетельствует о недостаточном качестве образования.