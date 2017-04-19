Ушаков раскритиковал исследование МОН о качестве образования в школах Риги (1)

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Политика | 19 апреля 2017 года, 17:20

Качество образования в школах нельзя оценивать по результатам трех экзаменов - нужно учитывать олимпиады, различные награды, социальную ситуацию в окрестностях и тот фактор, что школа является единственной в районе, заявил на пресс-конференции председатель Рижской думы Нил Ушаков. По его словам, то, что происходит сейчас - это продолжение непрофессиональной деятельности Министерства образования и его главы Карлиса Шадурскиса.

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Он считает исследование Министерства образования и науки, в котором говорилось о низком качестве образования в ряде столичных школ, непрофессиональным по ряду причин. Во-первых, используя результаты централизованных экзаменов как критерий оценки, их нужно делить на число учеников, сдававших экзамены, а не всех учащихся, так как среди них могут быть дети, которые по разным причинам экзамены не сдавали.

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Во-вторых, нельзя сравнивать результаты экзаменов в один год с количеством учеников в другой год.

В исследовании МОН говорилось, что в семи рижских школах качество образования низкое, а по данным департамента образования, культуры и спорта Рижской думы, который изучил данные Государственного центра содержания образования, таких школ две. Также в исследовании МОН не фигурируют школы, где результаты экзаменов достигают 50-60%, а таких в Риге по крайней мере четверть.

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Ушаков считает, что МОН должно публично извиниться перед всеми упомянутыми школами, их директорами, учащимися и родителями. "Я уверен - если бы другие самоуправления провели подобные исследования, картина была бы такой же", - сказал Ушаков, добавив, что министру образования Карлису Шадурскису следовало бы уйти в отставку, но, вероятно, до выборов это не произойдет.

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Относительно двух школ, качество образования в которых низкое, Ушаков заявил, что одна из них является единственной на Мангальсале, и, если ее закрыть или преобразовать в основную, дети в этом районе не получат среднее образование.

Как сообщалось, в исследовании об оптимальной модели школьной сети Латвии отмечается, что в семи рижских средних школах индекс сдачи обязательных экзаменов ниже 30%.

Индекс получен путем суммирования оценок за три обязательных экзамена, деления полученного результата на число учеников 12-х классов и деления на три.

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Индекс сдачи экзаменов ниже 30% имеют 29-я Рижская средняя школа, 54-я Рижская средняя школа, 61-я Рижская средняя школа, 15-я Рижская средняя школа, 92-я Рижская средняя школа, 65-я Рижская средняя школа и 53-я Рижская средняя школа. Представляя результаты исследования, министр образования Карлис Шадурскис заявил, что индекс ниже 30% свидетельствует о недостаточном качестве образования.

Комментарии 1
Оккупант1 час назад
Все правильно сказал,только есть одно но,этот старый хрыщь сам в отставку не когда не уйдет!Пока он в Латвии окончательно образование не убьет,он не успокоится,ибо это его главная задача!Что-бы самому уйти в отставку,для этого надо иметь храбрость,не боятся отвечать за свои действия,и хоть какое-то уважение к народу!А судя потому что этого сумасшедшего министра вся страна уже не переваривает,при том как латыши,так и русские,и он до сих пор занимает эту должность,даже после того как были собрано нужное количество подписей по поводу его не соответствия с занимаемой должности,и народ уже давно дал понять тот факт,что он как министр и как человек народа достал уже,и он до сих пор не покинул свой пост,такие понятия как совесть и храбрость у него отсутствуют,поэтому пока он образование окончательно в Латвии не убьет,он не успокоится!И мы сможем от него избавится по моему только тогда,когда около здания сейма,каждый день будет собираться народ,с плакатами долой губителя образования Шадурскиса,дорогу молодым!И тому подобное!И не один 2 человека а человек 50-100 как минимум для начала!
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