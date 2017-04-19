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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич(Е), председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) и председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Инесе Лайзане сегодня во время встречи с лидером крымских татар Рефатом Чубаровым выразили поддержку правам татар Крыма.

Латвия продолжает выступать за права крымских татар, выдвигая этот вопрос в повестку дня международных организаций, сказал при встрече с Чубаровым министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он подчеркнул, что Латвия будет актуализировать этот вопрос и в дальнейшем, с призывом осудить применение российского законодательства, как оккупационной власти, на территории Крыма. и последовательного ограничения основных прав жителей Крыма.

Также министр указал, что Латвия последовательно не поддержит незаконную аннексию Крыма, жестко выступает за суверенитет Украины и территориальную целостность Украины.

Чубаров выразил признательность за позицию Латвии по вопросу об аннексии Крыма, а также поблагодарил за предоставленную Латвией поддержку Украине. В ходе встречи лидер крымских татар проинформировал министра о ситуации на Украине и в Крыму. Особые опасения Чубаров выразил по поводу нарушений прав человека, которые направлены против крымских татар, представителей оппозиции, активистов-правозащитников, журналистов и адвокатов, которые становятся жертвами произвольного задержания и подвергаются преследованиям.

Также Мурниеце и депутаты комиссии по правам человека и общественным делам в ходе встречи с лидером крымских татар подчеркнули, что Латвия жестко выступает за нерушимость границ Украины и продолжит осуществлять практическую поддержку украинскому народу.

фото: flickr.com