Латвия выразила активную поддержку защите прав крымских татар (11)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич(Е), председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) и председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Инесе Лайзане сегодня во время встречи с лидером крымских татар Рефатом Чубаровым выразили поддержку правам татар Крыма.
Латвия продолжает выступать за права крымских татар, выдвигая этот вопрос в повестку дня международных организаций, сказал при встрече с Чубаровым министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Он подчеркнул, что Латвия будет актуализировать этот вопрос и в дальнейшем, с призывом осудить применение российского законодательства, как оккупационной власти, на территории Крыма. и последовательного ограничения основных прав жителей Крыма.
Также министр указал, что Латвия последовательно не поддержит незаконную аннексию Крыма, жестко выступает за суверенитет Украины и территориальную целостность Украины.
Чубаров выразил признательность за позицию Латвии по вопросу об аннексии Крыма, а также поблагодарил за предоставленную Латвией поддержку Украине. В ходе встречи лидер крымских татар проинформировал министра о ситуации на Украине и в Крыму. Особые опасения Чубаров выразил по поводу нарушений прав человека, которые направлены против крымских татар, представителей оппозиции, активистов-правозащитников, журналистов и адвокатов, которые становятся жертвами произвольного задержания и подвергаются преследованиям.
Также Мурниеце и депутаты комиссии по правам человека и общественным делам в ходе встречи с лидером крымских татар подчеркнули, что Латвия жестко выступает за нерушимость границ Украины и продолжит осуществлять практическую поддержку украинскому народу.
фото: flickr.com
А ведь в самой Латвии уже 26 лет ущемляются права неграждан,в Зимбабве диктатор народ вообще вогнал в нищету,но о неграх этой страны-молчок,турки курдов уничтожают,а израильские евреи гнобят арабов,но у Мурниеце оптика в очках вдруг резко настроилась на права именно татар,которые ,проживая в Крыму,чувствуют себя вполне комфортно,имея татарский еще и государственным.
Интересно,о каких суммах идет речь,когда высокопоставленный латыш продает Родину и делает то ,что говорят?Или бартер-вы воруете безнаказанно,а мы закрываем на это глаза?Что вернее-умные еврейские головы .Нивкладывая ни копейки-зарабатывать миллиарды и менеджеры довольны,а как их семьи...