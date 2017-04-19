Латвия выразила активную поддержку защите прав крымских татар (11)

фото

Политика | 19 апреля 2017 года, 18:09

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич(Е), председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) и председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Инесе Лайзане сегодня во время встречи с лидером крымских татар Рефатом Чубаровым выразили поддержку правам татар Крыма.

фото

Латвия продолжает выступать за права крымских татар, выдвигая этот вопрос в повестку дня международных организаций, сказал при встрече с Чубаровым министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он подчеркнул, что Латвия будет актуализировать этот вопрос и в дальнейшем, с призывом осудить применение российского законодательства, как оккупационной власти, на территории Крыма. и последовательного ограничения основных прав жителей Крыма.

Также министр указал, что Латвия последовательно не поддержит незаконную аннексию Крыма, жестко выступает за суверенитет Украины и территориальную целостность Украины.

фото

Чубаров выразил признательность за позицию Латвии по вопросу об аннексии Крыма, а также поблагодарил за предоставленную Латвией поддержку Украине. В ходе встречи лидер крымских татар проинформировал министра о ситуации на Украине и в Крыму. Особые опасения Чубаров выразил по поводу нарушений прав человека, которые направлены против крымских татар, представителей оппозиции, активистов-правозащитников, журналистов и адвокатов, которые становятся жертвами произвольного задержания и подвергаются преследованиям.

Также Мурниеце и депутаты комиссии по правам человека и общественным делам в ходе встречи с лидером крымских татар подчеркнули, что Латвия жестко выступает за нерушимость границ Украины и продолжит осуществлять практическую поддержку украинскому народу.

фото

фото

фото

фото

фото

фото: flickr.com

Комментарии 11
алекс29 минут назад
Где Латвия,а где крымские татары...И с каких пор Американский конгресс евреев заинтересовал этот вопрос,который обсуждался с Кучинским и Мурниеце по приезду в Ригу его представителей?
А ведь в самой Латвии уже 26 лет ущемляются права неграждан,в Зимбабве диктатор народ вообще вогнал в нищету,но о неграх этой страны-молчок,турки курдов уничтожают,а израильские евреи гнобят арабов,но у Мурниеце оптика в очках вдруг резко настроилась на права именно татар,которые ,проживая в Крыму,чувствуют себя вполне комфортно,имея татарский еще и государственным.
Интересно,о каких суммах идет речь,когда высокопоставленный латыш продает Родину и делает то ,что говорят?Или бартер-вы воруете безнаказанно,а мы закрываем на это глаза?Что вернее-умные еврейские головы .Нивкладывая ни копейки-зарабатывать миллиарды и менеджеры довольны,а как их семьи...
Ответить
Лицемеры!!!31 минуту назад
А последовательного ограничения основных прав не граждан Латвии он не хочет осудить?!
Ответить
Ага33 минуты назад
И чё? Россия вас испугалась? Денег им дайте, представителям крымских татар в изгнании, никому в Крыму не нужных. Или самим не хватает? Ну тогда могучую армию пошлите на помощь. Нету? Ну тогда остается воздух сотрясать и получать за это зарплаты постоянно повышающиеся )
Ответить