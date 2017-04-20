Зарплаты президента и премьера за год выросли на тысячи евро (11)

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Политика | 20 апреля 2017 года, 12:19

Безналичные накопления президента Латвии Раймонда Вейониса в прошлом году увеличились примерно на 36 000 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

Накопления президента в 2016 году составляли 162 951 евро и 1040 долларов, в 2015 году - 126 732 евро и 1040 долларов.

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Зарплата Вейониса, полученная от канцелярии президента, составила в прошлом году 57 381 евро. В 2015 году, когда Вейонис был избран руководителем государства, зарплата президента составила 24 791 евро.

В декларации 2016 года президент не указал кредитов или ссуд, сумма которых превышала бы 20 минимальных зарплат.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис в прошлом году получил зарплату на 16 тыс. евро больше, чем в свое время получила его предшественник в должности Лаймдота Страуюма, свидетельствует поданная им декларация о доходах государственного должностного лица за 2016 год.

Зарплата Кучинскиса в должности премьер-министра в прошлом году составила 50,982 тысю евро, зарплата Страуюмы в 2015 году - 34,806 тыс. евро.

Кучинскис задекларировал также полученную в прошлом году за работу в Сейме зарплату в размере 5433 евро, полученные от Госагентства соцстрахования 2184 евро и зарплату в размере 5005 евро за работу в должности исполнительного директора Латвийской ассоциации крупных городов.

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Кучинскис задекларировал долговые обязательства в размере 18,457 тыс. евро.

В собственности премьер-министра имеются земля и дом в Ерценской волости, а во владении - легковой автомобиль Mitshubishi Outlander 2012 года выпуска.

Сейм утвердил сформированное Кучинскисом правительство 11 февраля 2016 года.

Комментарии 11
Не Лоялен3 часа назад
В этой стране зарплаты растут у всех,кто связан с политикой и гос учреждениями,но только не у простого народа!Как минималку людям нормальную поднять,пенсии старикам,и тому подобное денег нет разоримся,как себе любимым какждые 2-3 месяца зарплаты поднимать деньги сразу находятся,так и живем!
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алекс2 часа назад
Это премии от хозяев за прекрасно выполняемую работу по обогащению группы людей совсем другой страны..Чего не отнимешь,но в Америке ценят чужой труд,который приносит баснословные прибыли теневым ,,королям,,Латвии.Одно только повышение процентов отчислений на НАТО чего стоит,не говоря о том,сколько зарабатывается под покровом гостайны.Банк ,,Цитаделе,,проданный американцам ,вернне отданный почти даром-это только втдимая часть айсберга.
В тихой обстановке уже эти люди награждены должны быть высшими наградами Америки...или Израиля.Тут не разберешь.
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да уж2 часа назад
у пенсионеров пенсия за 2 года выросла на 6 евро наглости чиновников нет предела ворье поганое
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