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Безналичные накопления президента Латвии Раймонда Вейониса в прошлом году увеличились примерно на 36 000 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

Накопления президента в 2016 году составляли 162 951 евро и 1040 долларов, в 2015 году - 126 732 евро и 1040 долларов.

Зарплата Вейониса, полученная от канцелярии президента, составила в прошлом году 57 381 евро. В 2015 году, когда Вейонис был избран руководителем государства, зарплата президента составила 24 791 евро.

В декларации 2016 года президент не указал кредитов или ссуд, сумма которых превышала бы 20 минимальных зарплат.

В свою очередь премьер-министр Марис Кучинскис в прошлом году получил зарплату на 16 тыс. евро больше, чем в свое время получила его предшественник в должности Лаймдота Страуюма, свидетельствует поданная им декларация о доходах государственного должностного лица за 2016 год.

Зарплата Кучинскиса в должности премьер-министра в прошлом году составила 50,982 тысю евро, зарплата Страуюмы в 2015 году - 34,806 тыс. евро.

Кучинскис задекларировал также полученную в прошлом году за работу в Сейме зарплату в размере 5433 евро, полученные от Госагентства соцстрахования 2184 евро и зарплату в размере 5005 евро за работу в должности исполнительного директора Латвийской ассоциации крупных городов.

Кучинскис задекларировал долговые обязательства в размере 18,457 тыс. евро.

В собственности премьер-министра имеются земля и дом в Ерценской волости, а во владении - легковой автомобиль Mitshubishi Outlander 2012 года выпуска.

Сейм утвердил сформированное Кучинскисом правительство 11 февраля 2016 года.