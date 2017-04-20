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Мэр Вентспилса Айвар Лембергс будет баллотироваться на предстоящих муниципальных выборах и, как он сам подтвердил на сегодняшней пресс-конференции, будет кандидатом партии "Латвии и Вентспилсу" на пост председателя Вентспилсской думы.

"Мэра выбирают депутаты, так что это не прямые выборы, но пока нет сомнений в том, что при успешном итоге выборов наша партия не изменит мнения о кандидате в мэры", - сказал он.

На вопрос о том, сколько депутатских мест в думе нового созыва планирует получить партия "Латвии и Вентспилсу", Лембергс ответил, что не делает таких прогнозов.

Оценивая предвыборную борьбу в Вентспилсе, он отметил: "На кампании против Лембергса делаются многие политические карьеры, и этот год не стал исключением".

Партия "Латвии и Вентспилсу" планирует сегодня подать список своих кандидатов на выборах в думу, в котором будет 16 человек. В Вентспилсской думе 13 депутатских мест. На выборах 2013 года партия "Латвии и Вентспилсу" получила девять мест.