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Полиция безопасности (ПБ), исходя из соображений национальных интересов и национальной безопасности, должна радоваться, что в Латвии есть политики, у которых налажены контакты с Россией и которые могли бы поспособствовать притоку инвестиций. Об этом заявил депутат Даугавпилсской думы Юрий Зайцев, комментируя свое включение в отчет ПБ.

По мнению депутата, латвийские спецслужбы зря получают зарплату.

"Вместо того чтобы поблагодарить за такую активность, они внесли, в том числе меня, в свой ежегодный отчет как эдакое пугало для нацбезопасности, что глупо", - сказал Зайцев.

Депутат напомнил о том, что в 2020 году закончится финансирование из структурных фондов ЕС и нет ясности о том, будет ли оно продолжено. В результате "войны санкций" сокращение объемов промышленного производства в Латгале стало очевидным, поэтому следовало бы наоборот искать связи с представителями российского бизнеса, налаживая для этого нормальные отношения.

В отчете ПБ названы наиболее видные активисты, реализующие российскую политику соотечественников в Латвии - это лидер антифашистов Иосиф Корен, руководитель Института европейских исследований Александр Гапоненко, руководитель общества "Конгресс неграждан" Елизавета Кривцова, представитель общества "Пером" Маргарита Драгиле и активист Бронислав Зельцерман, депутат Даугавпилсской городской думы Юрий Зайцев. Также в число прокремлевских активистов входят Владимир Линдерман и Евгений Осипов, которые за вознаграждение готовят публикации для российских средств массовой пропаганды, отмечает ПБ.