Политика |

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что из-за отказа в визах пришлось отменить гастроли Латвийского национального театра в США на празднике латышской песни.

Предприниматель, специалист по цифровым коммуникациям Марек Матисонс высказывает недовольство действиями США.

"Зачем вообще необходимо оформлять визу? По сути граждане Латвии путешествуют в Соединенные Штаты без визы", - пишет он.

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p lang="lv" dir="ltr">@PZirnis @teatris Kādēļ gan nepieciešams formēt vīzu? Pēc būtības Latvijas pilsoņi uz Savienotajām Valstīm ceļo bezvīzu režīmā. @Arlietas @USEmbassyRiga?