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По списку Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Рижскую думу будет баллотироваться и экс-президент Андрис Берзиньш, подтвердил глава фракции СЗК Аугуст Бригманис.

Берзиньш будет в списке вторым номером.

На выборах в самоуправления 2005 года Берзиньш был кандидатом на пост мэра от СЗК, но тогда партия не прошла в Рижскую думу.

В 2010 году Берзиньш был избран по списку СЗК в 10-й Сейм, а летом 2011 года стал президентом Латвии.