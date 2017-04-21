Экс-президент Берзиньш будет баллотироваться в Рижскую думу (4)

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Политика | 21 апреля 2017 года, 13:58

По списку Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в Рижскую думу будет баллотироваться и экс-президент Андрис Берзиньш, подтвердил глава фракции СЗК Аугуст Бригманис.

Берзиньш будет в списке вторым номером.

На выборах в самоуправления 2005 года Берзиньш был кандидатом на пост мэра от СЗК, но тогда партия не прошла в Рижскую думу.

В 2010 году Берзиньш был избран по списку СЗК в 10-й Сейм, а летом 2011 года стал президентом Латвии.

Комментарии 4
eiroskeptiki.lv1 час назад
Karjera, odnako...Bankir, prezident...a potom bac - i v gradona4aljniki.
Pros4aj, Strike...ottjanet on tvoj zalkij elektorat.
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Том32 минуты назад
А вы, друзья, как не садитесь.... :))) Голосуем за Ушакова!
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Ъ16 минут назад
Тоже не вариант,Берзиншу спокойно на пенсии не сидится,опять лезет в политику и вообще как-то несуразно получается,был президентом и балотируется в мэры:)понятно что президент в Латвии это чисто номинальная должность,но все же.
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