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Председатель Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в прошлом году заработала 55 648 евро, свидетельствует поданная ею декларация государственного должностного лица.

Также она получила в прошлом году пособие 136 евро. По сравнению с 2015 годом доходы Мурниеце возросли - в 2015 году ее зарплата составляла 42 166 евро.

Спикер купила квартиру - если в позапрошлом году ей принадлежала одна квартира в Риге, то в 2016 году уже две квартиры. Мурниеце декларировала покупку на 58 000 евро и ссуду в размере 59 500 евро.

Ее долговые обязательства составляли 57 022 евро.