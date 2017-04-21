Мурниеце в прошлом году заработала более 55 тысяч евро и купила квартиру
Политика | 21 апреля 2017 года, 16:05
Председатель Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в прошлом году заработала 55 648 евро, свидетельствует поданная ею декларация государственного должностного лица.
Также она получила в прошлом году пособие 136 евро. По сравнению с 2015 годом доходы Мурниеце возросли - в 2015 году ее зарплата составляла 42 166 евро.
Спикер купила квартиру - если в позапрошлом году ей принадлежала одна квартира в Риге, то в 2016 году уже две квартиры. Мурниеце декларировала покупку на 58 000 евро и ссуду в размере 59 500 евро.
Ее долговые обязательства составляли 57 022 евро.