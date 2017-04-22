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К настоящему времени списки для участия в муниципальных выборах в Риге подали десять политических партий, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На места в Рижской думе будут претендовать кандидаты от партий "Согласие" и "Честь служить Риге", No sirds Latvijai, "Евроскептики - Партия действия", Латвийская социал-демократическая рабочая партия, Новая консервативная партия, Латвийское объединение регионов вместе с партией "Для развития Латвии", национальное объединение "VL!"-TB/LNNK, Союз "зеленых" и крестьян, "Единство" и KPV LV.

Всего по этим десяти спискам заявлены 553 кандидата, из которых 68% - мужчины, средний возраст кандидатов - 45,9 года.

Списки для участия в муниципальных выборах можно подавать до 24 апреля.

Выборы в латвийские самоуправления пройдут в июне 2017 года.