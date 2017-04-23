Политика |

Во вторник, 25 апреля, правительство рассмотрит поправки к закону о военной службе, предусматривающие, что каждый гражданин Латвии, не желающий вступать в Земессардзе, сможет пройти курс военной подготовки и стать солдатом запаса.

Запас Национальных вооруженных сил (НВС) формируется из солдат запаса – граждан Латвии, которые оставили профессиональную службу или службу в Земессардзе и несут службу в запасе НВС. В настоящее время в запасе НВС числится 7000 солдат. Министерство обороны до 2018 года поставило задачу обучить 3000 солдат запаса.

Чтобы увеличить число солдат запаса, необходимо предоставить гражданам Латвии возможность проходить обучение и поступать на службу в запас НВС на добровольных началах, указывает Министерство обороны.

Поправки предусматривают, что гражданин Латвии, достигший 18 лет, но не достигший возраста выхода в запас, в удобное для себя время, например, во время отпуска, сможет подать заявку на службу в запасе НВС и пройти курс обучения. После успешного окончания этого курса он будет зачислен в запас НВС в статусе солдата запаса с соответствующей должностью.

Также поправки предусматривают, что яунсарги, достигшие 18 лет, которые добровольно прошли обучение и успешно сдали заключительный экзамен по программе специального курса обучения яунсаргов, утвержденного Министерством обороны, и принесли присягу, будут зачисляться в резерв НВС в звании солдата.

Поправки к закону еще должен утвердить Сейм.