Минобороны за 5,5 млн евро приобретет пулеметы (19)

фото

Политика | 23 апреля 2017 года, 18:09

Министерство обороны за 5 525 888 евро приобретет пулеметы и комплектующие части к ним, сообщили в оборонном ведомстве.

Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит бельгийская оружейная компания FN Herstal.

Закупочная процедура проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса.

Пулеметы предусмотрены для регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе.

Точное число приобретаемых пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.

Комментарии 19
я вам2 часа назад
Так хорошо еше никогда латышы не жили???
Ответить
Alex2 часа назад
Уже как то пофиг .И их пулемёты ,и Абрамсы,и чужие содаты, и субботники и удвоение "зарплат" госаппарата вместе с президентом...Ценности в этой жизни наверное у нас разные ...
Ответить
леший2 часа назад
"Вот что, ребята, пулемёта я вам не дам!"----жаль, что на нашей таможне, нет таких людей, как Верещагин
1
Ответить