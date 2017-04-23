Минобороны за 5,5 млн евро приобретет пулеметы (19)
Политика | 23 апреля 2017 года, 18:09
Министерство обороны за 5 525 888 евро приобретет пулеметы и комплектующие части к ним, сообщили в оборонном ведомстве.
Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит бельгийская оружейная компания FN Herstal.
Закупочная процедура проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса.
Пулеметы предусмотрены для регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений Земессардзе.
Точное число приобретаемых пулеметов Минобороны не раскрывает из соображений информационной безопасности.
Так хорошо еше никогда латышы не жили???
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Уже как то пофиг .И их пулемёты ,и Абрамсы,и чужие содаты, и субботники и удвоение "зарплат" госаппарата вместе с президентом...Ценности в этой жизни наверное у нас разные ...
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"Вот что, ребята, пулемёта я вам не дам!"----жаль, что на нашей таможне, нет таких людей, как Верещагин
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