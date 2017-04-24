Латвийский Twitter: если Макрон впереди, значит можно свободно вздохнуть (14)

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Политика | 24 апреля 2017 года, 13:01

Латвийский сегмент Twitter комментирует результаты первого тура голосования на президентских выборах во Франции. Многие занимают сторону победителя — лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона, другие делятся своими пессимистичными прогнозами на этот счет.

Докторант Парижского Института политических исследований Уна Бергмане радуется результатам голосования.

"Потрясающие новости из Франции. Обойдем глубину бездны стороной", - пишет она.

Это мнение не разделяет историк Каспарс Зеллис и призывает осмотрительно радоваться таким результатам.

"Уна Бергмане, постучите по дереву", - рекомендует Зеллис.

Бергмане ответила, что если бы в финал вышли Меланшон с Ле Пен, то настала бы крышка, так как у обоих внешняя политика одинаковая, а теперь есть на что надеяться во втором туре.

Чиновник Петерис Кришьянс поделился своими прогнозами касательно второго тура голосования.

"Хорошо, что Макрон впереди. Можно свободно вздохнуть. Еще один тур в конце майской недели и Путин сможет продолжать тратить миллиарды впустую", - пишет он.

Политолог Янис Икстенс интересуется сторонниками Ле Пен.

"Ле Пен является стипендиатом России?", - задается вопросом Икстенс.

Депутат сейма Александр Кирштейнс (VL-TB/LNNK) делает прогнозы по поводу будущего Франции.

"Какая связь с Путиным? Если победит Ле Пен, Франция выйдет из еврозоны, экономика улучшится, миграция будет приостановлена... А если она проиграет, то миграция продолжится, экономика в ЕС обрушится и затронет не только Францию, но и весь ЕС", - отмечает депутат.

В сказанном сомневается предприниматель Эрикс Захарович.

"У меня нет прямого контакта с Ле Пен, но по-моему, Франция останется в ЕС, также как Де Голль "остался" в NATO", - отмечает Захарович.

Вышеупомянутые мнения ставит под сомнение президент общества юристов Айварс Боровков.

"Все просто - каждый, чье мнение не совпадает с необольшевиками и служащими, автоматически прислуживают Кремлю - Трамп, Мейя, Ле Пен", - отвечает Боровков.

Результаты выборов привели в замешательство преподавателя Латвийского Университета Гунтара Вайвара.

"Отметила ли Франция новую точку пересечения в истории Европы? Либералы идут голосовать под стволами автоматов. На это шли?", - пишет он.

Будущее Франции критично оценивает пользователь Twitter Роландс Аугшпулс.

"Кто лучше для французов? Эх, не знаю, но кажется, что любой вариант ведет к самоуничтожению, в этом или другом виде", - высказался Аугшпулс.

Ранее стало известно, что после первого тура голосования на президентских выборах во Франции лидирует бывший министр экономики Эмманюэль Макрон (23,9%). За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 21,4% избирателей. Далее идут бывший премьер-министр Франсуа Фийон (19,9%) и лидер крайне левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19,6%,).

Латвийский сегмент Twitte обратил внимание на разобщенность страны, многие написали о расколе в обществе. При этом высказывающиеся единогласно заняли сторону победителя — лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона — и настоятельно рекомендовали французам сделать "правильный" выбор между "добром" и "злом" во втором туре.

Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, победитель будет определен в ходе второго тура, намеченного на 7 мая.

Комментарии 14
©1 час назад
Страна в безпросветной жопе, но главное вздыхать о том, что кого-то где-то там выбрали, ТАК ЧУВСТВО ЗНАЧИМОСТИ ПОДНИМАЕТСЯ СРАЗУ! И вроде если болееш за других, своих проблем как бы и нет! ИСТОРИЯ РАЗДОЛБАЙСТВА ©Латвия И никого не ипёт что Латвия уже по сути статистическая погрешность, ещё полвека и нету...
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Зина2 часа назад
Оккупация Франции глобальными гомосеками - это победа макрона.
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Alex2 часа назад
Ну как несолидно!В гейропах пукнут ,латчирикальник на валидоле .Ну когда себя сами уважать будете ?Шо так перепугались ?Марин что ли ?Да зажмут её ,не ссыте ,Трамп2 не позволють.
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