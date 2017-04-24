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Сегодня заканчивается прием списков кандидатов на предстоящие 3 июня муниципальные выборы.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, до вечера воскресенья на 1614 депутатских мест в самоуправлениях Латвии было заявлено 7513 кандидатов, которые баллотируются по 484 спискам.

61% кандидатов - мужчины, 39% - женщины. Больше всего кандидатов в возрасте от 41 до 50 лет - 26,1%. Самому старому кандидату в депутаты самоуправления - 88 года, самому младшему - 18 лет. Средний возраст кандидатов составляет 45,9 лет.

99,9% кандидатов имеют гражданство Латвии, среди претендентов в депутаты есть также граждане США, Канады, Финляндии, Литвы и Германии.

Латыши среди кандидатов составляют 77,2%, национальность 16,8% кандидатов не указана, а 4,1% кандидатов - русские. Среди кандидатов есть авары, чехи, евреи, грузины, эстонцы, ливы, молдаване, осетины, финны, татары, немцы и шведы.