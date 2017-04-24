Депутатами самоуправлений могут стать граждане США, Канады и Финляндии (6)
Сегодня заканчивается прием списков кандидатов на предстоящие 3 июня муниципальные выборы.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, до вечера воскресенья на 1614 депутатских мест в самоуправлениях Латвии было заявлено 7513 кандидатов, которые баллотируются по 484 спискам.
61% кандидатов - мужчины, 39% - женщины. Больше всего кандидатов в возрасте от 41 до 50 лет - 26,1%. Самому старому кандидату в депутаты самоуправления - 88 года, самому младшему - 18 лет. Средний возраст кандидатов составляет 45,9 лет.
99,9% кандидатов имеют гражданство Латвии, среди претендентов в депутаты есть также граждане США, Канады, Финляндии, Литвы и Германии.
Латыши среди кандидатов составляют 77,2%, национальность 16,8% кандидатов не указана, а 4,1% кандидатов - русские. Среди кандидатов есть авары, чехи, евреи, грузины, эстонцы, ливы, молдаване, осетины, финны, татары, немцы и шведы.
Меня, когда я впервые недавно заполняла анкету кандидата в депутаты, насторожила одна вещь - ты должен соответствовать одному, а лучше двум из трех признаков / место работы, место прописки, и место владения собственностью, декларированное место жительства, и пр./
Но среди них нет наличия гражданства Латвийской республики.
Если эта анкета общеевропейская, то, получается, что по европейским законам или стандартаи и неграждане Латвии могут баллотироваться!
Также, как эти канадцы, германцы и американцы.
Просто на эту тему молчок, иначе может быть очень большой шухер.