Все меньше людей в Латвии следят за политикой (3)

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Политика | 25 апреля 2017 года, 08:25

Все меньше людей регулярно следят за политическими событиями в стране, свидетельствует опрос SKDS.

В феврале людям предложили согласиться или не согласиться с утверждением, что они регулярно следят за политическими событиями в стране.

С упомянутым утверждением согласились 47% населения, причем 34% скорее согласились, а 13% согласились полностью. Это один из самых низких результатов за всю историю наблюдений, который на один процентный пункт выше только показателя 2013 года, когда политическими событиями в стране регулярно интересовались 46% населения.

Наиболее активны люди были в 2004 году, когда за политикой регулярно следили 64% жителей, и в 2015 году - 60%.

Половина опрошенных не согласна с утверждением о том, что они регулярно следят за политическими событиями в стране. 32% скорее не согласны с этим утверждением, 18% скорее не согласны, а еще 3% было трудно дать ответ на поставленный вопрос.

Комментарии 3
Максим Жуков1 час назад
А толку???Латвия забралась В такую жопу,что перемен в лучшую сторону,ждать не приходится...А следить за тем как они продолжают воровать,на кой хер это надо!?!
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Оккупант1 час назад
Ну не соглашусь тут чуток с вами,я лично много знаю таких людей среди моего круга общения,которые политикой совсем не интересуются,они даже не знают что у нас есть такие партии как Нацблок и Единство )Ибо они считают так,лучше за политикой вообще не следить,нервы целей будут!Геморроя в жизни и так хватает!Многие даже не знают кто у нас премьер министр,министр обороны,министр образования,и тому подобное)Далеко не все просто политикой интересуются по этому)
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Опять врёте. Как людям не интересоваться политикой, когда такая военная истерия и бардак в стране? Люди не интересуются политикой, когда в стране порядок.
А сейчас даже банальный ремонт люди думают, делать или нет, или лучше деньги отложить - мало ли, бежать придётся.
А директор SKDS из партии Согласия, который рейтинги рисует...или не рисует, если не заплатишь.

http://vortexnews.ru/video/xHVbkasIOiA
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