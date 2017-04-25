Политика |

Все меньше людей регулярно следят за политическими событиями в стране, свидетельствует опрос SKDS.

В феврале людям предложили согласиться или не согласиться с утверждением, что они регулярно следят за политическими событиями в стране.

С упомянутым утверждением согласились 47% населения, причем 34% скорее согласились, а 13% согласились полностью. Это один из самых низких результатов за всю историю наблюдений, который на один процентный пункт выше только показателя 2013 года, когда политическими событиями в стране регулярно интересовались 46% населения.

Наиболее активны люди были в 2004 году, когда за политикой регулярно следили 64% жителей, и в 2015 году - 60%.

Половина опрошенных не согласна с утверждением о том, что они регулярно следят за политическими событиями в стране. 32% скорее не согласны с этим утверждением, 18% скорее не согласны, а еще 3% было трудно дать ответ на поставленный вопрос.