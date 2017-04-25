Латвия выделила пострадавшим от военных действий на Украине 34 тысячи евро (2)
Политика | 25 апреля 2017 года, 12:53
Правительство из средств на непредвиденные обстоятельства выделило 34 тыс. евро нескольким министерствам в поддержку пострадавших от военных действий на Украине.
Средства выделены МИД, Минблагу, Минздраву и подведомственной ему Национальной службе здравоохранения.
Средства пойдут на доставку с Украины в Латвию и обратно пострадавших лиц, на обеспечение технических вспомогательных средств, на лечение в Латвии по крайней мере пяти пострадавших.
Пострадавшие в военном конфликте на востоке Украины лечатся в Латвии с 2014 года. За этот период в рамках программы государственной поддержки лечение получили 26 украинских военнослужащих.
знаю из точных источников, что многим инвалидам отказывают подтвержать инвалидность из-за ПРИКАЗА СВЕРХУ!!!ибо денег нету!!!---а вот!а здеся!----МЫ будем лечить ЧУЖИХ за счёт СВОИХ!---матом сказать? ---это ничего не сказать---есть простое и доходчивое слово---СУКИ!!!
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БЛЯТЬ!!!----расстреливать за это надо!----ВЫ чиновники!уже краЁв не видите!ПИДАРАСЫ!!!
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