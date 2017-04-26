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Налоговая реформа, которую планируется реализовать в ближайшее время, предусматривает большой бюджетный дефицит, это означает, что для новых политических инициатив финансирования практически не будет. Об этом заявил министр благосостояния Янис Рейрс, пишет nra.lv.

Он рассказал, что возглавляемое им ведомство подало немалое количество законопроектов, в том числе о повышении пенсий, пособии за третьего ребенка, индексации большого стажа работы и прочем, и все это требует финансирования.

Рейрс также напомнил, что в специальных рекомендациях Еврокомиссии указано, что Латвии необходимо найти способ, как увеличить пособия и доходы людей с небольшими доходами.

По словам Рейрса, повышение необлагаемого минимума до 300 евро является компромиссом для пенсионеров, однако в Министерстве благосостояния считают, что этого по-прежнему недостаточно, а проблемами пенсионеров никто не занимается.

200 тысяч пенсионеров в Латвии получают пенсию в 235 евро, и эта реформа никак не повлияет на их пенсии и доходы, сказал министр.

Добавим, правительство рассмотрит основные положения налоговой реформы 3 мая. Дискуссия коалиционных партий о реформе также перенесена на следующую неделю.