Минблаг: из-за налоговой реформы не хватит денег на повышение пенсий и пособий (15)
Налоговая реформа, которую планируется реализовать в ближайшее время, предусматривает большой бюджетный дефицит, это означает, что для новых политических инициатив финансирования практически не будет. Об этом заявил министр благосостояния Янис Рейрс, пишет nra.lv.
Он рассказал, что возглавляемое им ведомство подало немалое количество законопроектов, в том числе о повышении пенсий, пособии за третьего ребенка, индексации большого стажа работы и прочем, и все это требует финансирования.
Рейрс также напомнил, что в специальных рекомендациях Еврокомиссии указано, что Латвии необходимо найти способ, как увеличить пособия и доходы людей с небольшими доходами.
По словам Рейрса, повышение необлагаемого минимума до 300 евро является компромиссом для пенсионеров, однако в Министерстве благосостояния считают, что этого по-прежнему недостаточно, а проблемами пенсионеров никто не занимается.
200 тысяч пенсионеров в Латвии получают пенсию в 235 евро, и эта реформа никак не повлияет на их пенсии и доходы, сказал министр.
Добавим, правительство рассмотрит основные положения налоговой реформы 3 мая. Дискуссия коалиционных партий о реформе также перенесена на следующую неделю.
хватит на зарплаты чиновникам
Хватит на премии премьеру и президенту
хватит на новые машины для дорожной полиции
хватит огромные расходы на содержание натовских солдат и закупку оружия
хватит на саму налоговую реформу в конце концов.
Вывод налоги идут не в правильное русло, так как платя налоги люди думают о том
чтобы случись старость или потеря работы налого-платильщик мог бы расщитывать на государство которому он платит всю жизнь, а в итоге на него всем плевать и кроме вытирания ног и плевка в лицо он ничего не получает.