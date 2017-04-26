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Центр госязыка оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение с школьниками на русском языке, об этом сообщил на своей страничке в Facebook сам мэр Риги.

"Центр Госязыка выписал мне еще один штраф – 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Фейсбуке. По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом. Даже не смотря на то, что моя личная страница", - пишет Ушаков.

Кроме того, мэр Риги в свойственной ему ироничной манере дал нелестную характеристику Центру госязыка.

"Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд", - .

По словам Ушакова, его позиция неизменна, он продолжит общаться в соцсетях на русском и, если потребуется, то будет отстаивать свою позицию в суде.

"Моя позиция остается неизменной. Закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть и закон я не нарушал. Соответственно штраф будет оспорен в суде. Если надо – то и в Конституционном суде. Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости :)", - написал Ушаков.

Как ранее писал Mixnews.lv, мэр Риги обжалует в Конституционном суде, а также в Европейском суде по правам человека решение суда Видземского предместья Риги оштрафовать его на 140 евро за общение самоуправления в соцсетях на иностранных языках. Он подчеркнул, что оспаривает решение суда не из-за штрафа, а из-за принципа. Ушаков также напомнил, что предыдущее обращение Рижской думы к Конституционный суд закончилось успехом.