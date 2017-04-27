Политика |

Мэр Риги Нил Ушаков и мэр Казани Ильсур Метшин 27 апреля подпишут соглашение о сотрудничестве двух городов, сообщили в Рижской думе.

Поздно вечером в среду Ушаков с делегацией представителей Рижской думы и предпринимателей по приглашению президента Татарстана Рустама Минниханова отправился с визитом в Казань. Визит приурочен к открытию первого прямого авиарейса между Ригой и Казанью национальной авиакомпании airBaltic.

Сегодня в 11.00 запланирована встреча Ушакова с Метшиным. Мэры Риги и Казани обсудят актуальные для обоих городов вопросы и подпишут соглашение о сотрудничестве. Затем они откроют в здании мэрии Казани фотовыставку "Встречи с Раймондом Паулсом".

Во второй половине дня мэр Риги встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ушаков посетит Казанский университет и встретится с его студентами и преподавателями, а также ректорами ведущих вузов Казани.

28 апреля Ушаков откроет бизнес-форум "Рига-Казань 2017" в Торговой палате Татарстана, встретится с министром промышленности и торговли Татарстана Альбертом Каримовым и председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.