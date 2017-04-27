Политика |

В четверг, 27 апреля, Сейм концептуально одобрил поправки к законам, которые Министерство обороны разработало в целях борьбы с угрозами гибридной войны.

Согласно поправкам, штраф за незаконный оборот формы военнослужащего Национальных вооруженных сил или ее частей для физических лиц может составить до 2000 евро, для юридических лиц - до 20 000 евро.

За незаконное ношение солдатской формы или ее частей штраф составит до 2000 евро.

За незаконный оборот военных знаков различия физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 2000 евро, юридические лица - до 20 000 евро, а штраф за незаконное ношение знаков различия составит до 2000 евро.

В настоящее время Административный кодекс предусматривает ответственность только за незаконный заказ изготовления военной формы и знаков различия, за что может быть применен штраф в размере до 210 евро, а если нарушение совершено повторно в течение года - 350 евро.

По мнению Минобороны, этих наказаний недостаточно, чтобы удержать людей от незаконного использования солдатской формы и знаков различия.

Отмечается, что не имеющие отношение к НВС люди или иностранцы, надевая военную форму или отличительные знаки, вводят латвийское общество в заблуждение.

Министерство напоминает, что с 2014 года в Европе существует угроза гибридной войны. Одним из ее проявлений является проведение информационных мероприятий с целью ввести в заблуждение политических и военных лидеров, а также общественность, используя для этих целей людей в камуфляже.