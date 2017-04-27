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Сегодня в Сейме балетному танцовщику Михаилу Барышникову в торжественной обстановке был вручен паспорт гражданина Латвии и подарен латвийский флаг.

Сегодня Сейм единогласно постановил предоставить гражданство Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову.

Барышников поблагодарил за эту честь и произнес речь на латышском языке.

"Когда я получил приглашение принять гражданство Латвии, мое сердце дрогнуло, ведь это возможность теперь быть здесь своим, а не человеком со стороны", - сказал Барышников.

По его словам, Рига поставила его на ноги в прямом и переносном смысле, и он благодарен за это.

"Я благодарен людям, которые жили здесь и живут, всем моим педагогам, одноклассникам, прекрасным артистам оперы и балета, всем художникам, которые оставили глубокие отпечатки в моей душе и воспоминаниях детства", - сказал он.

Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".