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Существует вероятность, что российские спецслужбы попытаются вмешаться в выборы самоуправлений в Латвии, заявил в интервью журналу "Ir" директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис.

Он отметил, что прямых доказательств этому нет, но есть вероятность, что будут предприняты попытки скомпрометировать кандидатов, будет распространяться пропаганда.

"Важно, чтобы в публичном пространстве была дискуссия о том, что является ложью, что такое фейковые новости. Так можно сделать эти инструменты менее действенными", - сказал Майзитис.

В Латвии может произойти нечто подобное Америке, где были взломаны и распространялись электронные письма кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Политики и журналисты должны быть очень внимательными, сказал Майзитис.

Он также отметил, что спецслужбы Латвии располагают достаточными ресурсами для борьбы с такими явлениями.