Мурниеце попросила США обеспечить постоянное присутствие НАТО в Балтии (20)

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Политика | 29 апреля 2017 года, 11:18

Постоянное военное присутствие США в балтийских странах является решающим фактором в поддержании безопасности в регионе, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном в Вашингтоне.

"Мы высоко ценим усиление присутствия сил НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации. Агрессивное поведение Кремля угрожает нашему региону", - сказала председатель Сейма.

Мурниеце отметила, что Латвия предприняла значительные усилия для укрепления своей обороноспособности, и в 2018 году на оборонные нужды будет направляться 2% от ВВП. Присутствие союзников является основой политики сдерживания, подчеркнула она.

Председатель Сейма выразила личную благодарность США и спикеру Палаты представителей за жесткую и неизменную позицию в вопросах поддержания безопасности в странах Балтии.

Комментарии 20
Eliza 2 часа назад
А чего еще можно ожидать от националистки ???, у нее в глазах ненависть ко всему живому, даже к своим соплеменникам.
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леший2 часа назад
Я не считаю Мурниеце националисткой----это скорее всего похоже на обычное предательство и продажа своей страны---ведь не секрет, что за год Мурниеце накопила не только на покупку квартиры, но и вложила деньги в американские акции----это ОНА латышам втирает про русскую агрессию, а на самом деле ОНА ненавидит русских также, как и латышей====НУЖНО показывать ЛАТЫШАМ, что ЕСТЬ на самом деле!!!Чтоб никто и не думал на выборах голосовать за ТАКИХ
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житель Латвии2 часа назад
Может нам освободить им место навсегда?
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