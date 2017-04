Политика |

Постоянное военное присутствие США в балтийских странах является решающим фактором в поддержании безопасности в регионе, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце во время встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном в Вашингтоне.

"Мы высоко ценим усиление присутствия сил НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии на основе ротации. Агрессивное поведение Кремля угрожает нашему региону", - сказала председатель Сейма.

A privilege to host Speaker Ināra Mūrniece of our NATO ally #Latvia at the U.S. Capitol. Thank you for your friendship, Madam Speaker. pic.twitter.com/TYoyV9gZcW