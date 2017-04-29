В муниципальных выборах поучаствуют кандидаты 19 национальностей (3)

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Политика | 29 апреля 2017 года, 13:43

В муниципальных выборах 3 июня будут участвовать кандидаты 19 национальностей, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

6916 кандидатов - латыши, 1532 не указали свою национальность, 330 - русские.

5461 или 61% кандидатов - мужчины, 3482 или 39% - женщины. Средний возраст кандидатов составляет 45,6 лет, при этом самому старшему кандидату - 88 лет, младшему - 18 лет.

25,8% баллотирующихся кандидатов - в возрасте от 41 до 50 лет, 25% - в возрасте от 51 до 60 лет. Молодые люди в возрасте от 19 до 30 составляют 13,7% кандидатов.

В целом свои кандидатуры на выборы выдвинули 8943 человека, которые баллотируются по 594 спискам.

Комментарии 3
Fakt24 минуты назад
1 (ODIN) belorus ukazal svoju nacionalnostj. Vladislav Redjkin, partija OT Serdca dlja Latvii ( No sirs Latvijai) Inguni Sudrabi. Za nih i progolosuju. a Nil, kstati, svoju nacionalnostj uzze perestal ukazivatj...
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ёжик25 минут назад
ну по возрасту кандидатов надо ограничить - 88 лет это перебор!! А как может быть кандидатом человек если он безработный? Он себе работу не может найти, или образования не хватает или еще какая причина но это не кандидат это недоразумение
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Tan Tin1 минуту назад
А чо латгальцы в выборах не участвуют?! Так верят латышам?
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