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В муниципальных выборах 3 июня будут участвовать кандидаты 19 национальностей, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

6916 кандидатов - латыши, 1532 не указали свою национальность, 330 - русские.

5461 или 61% кандидатов - мужчины, 3482 или 39% - женщины. Средний возраст кандидатов составляет 45,6 лет, при этом самому старшему кандидату - 88 лет, младшему - 18 лет.

25,8% баллотирующихся кандидатов - в возрасте от 41 до 50 лет, 25% - в возрасте от 51 до 60 лет. Молодые люди в возрасте от 19 до 30 составляют 13,7% кандидатов.

В целом свои кандидатуры на выборы выдвинули 8943 человека, которые баллотируются по 594 спискам.