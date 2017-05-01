Политика |

В 97-ю годовщину созыва Учредительного собрания Латвийской Республики президент Раймонд Вейонис призывает жителей Латвии быть уверенными в своем государстве и верными ему, сообщила руководитель пресс-службы канцелярии президента Илзе Сална.

Президент подчеркнул, что принятый Учредительным собранием основной закон страны поддерживал в народе надежду на свободу в годы оккупации - на его основе была восстановлена независимость государства, а сегодня принципы Конституции вдохновляют латвийцев для дальнейшей работы на благо государства.

"Учредительное собрание увенчало процесс объединения латвийского народа в единое государство. Своих делегатов для принятия решений о будущем Латвии направили все края страны - Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. Среди них были самые выдающиеся представители балтийских латышей, латгальских латышей и проживающих в Латвии национальных меньшинств. Вместе будущее Латвии создавали Янис Чаксте и Райнис, Францис Трасунс и Францис Кемпс, Пауль Шиман и Мордехай Дубин", - напомнил Вейонис.

Также, в годовщину созыва Учредительного собрания президент призвал латвийцев почтить основателей государства, "добросовестный труд которых и вера в Латвию дали нам сегодня возможность самим решать, каким будет наше будущее и будущее наших детей".

"Так будем же уверены в Латвии и верны ей! Будем сплочены вокруг нашего красно-бело-красного флага и данной нам Учредительным собранием Конституции, чтобы Латвия вовек процветала!", - заявил Вейонис.

Напомним, 1 мая в Латвии отмечается день созыва Учредительного собрания Латвийской Республики. 1 мая 1920 года избранные народом представители - первый парламент Латвии - начал работу над Конституцией, которая закрепила основы недавно учрежденного государства и позволило ему развиваться в последующие годы.