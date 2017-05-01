Канада направила в Латвию отряд военных инженеров (9)

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Политика | 1 мая 2017 года, 18:02

Канада направила в Латвию отряд военных инженеров из 50 человек для постройки штаб-квартиры войск НАТО, передает CBC News.

В рамках работы военных инженеров в Латвии будет построен комплекс для размещения 500 канадских солдат, которые вскоре прибудут в Латвию.

Напомним, ранее министр обороны Раймонд Бергманис сообщил, что в ближайшие недели в Латвию доставят много единиц военной техники батальона НАТО под руководством Канады, а также прибудут первые солдаты.

"Прибытие боевых групп идет по графику. В мае прибудет много единиц техники и материально-техническое обеспечение", - сказал министр.

Бергманис также подтвердил, что в Латвию доставят танки и другую бронетехнику и отметил, что Минобороны продолжит развивать инфраструктуру, необходимую для приема батальона.

Как сообщалось, в целях укрепления обороноспособности Латвии боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.

Источник: Газета.ru
Комментарии 9
алекс1 час назад
Канадская бабушка-президент,500 солдат из Канады,а если продолжить ,,модельный ряд,,и вспомнить Лато Лапсу,который писал в свое время,что Фрейберга в свое время получала от МО Латвии суммы с 5 и 6 нулями.
Видно старушке все мало или строители Мавзолей на Лесном не хотят строить бесплатно,ведь там Вайра хочет упаковать всех родственников.А семиместный Мавзолей как раз стоит размещения в Латвии 500канадских ,,супер ,,воинов с биотуалетами.
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я вам1 час назад
И этих ещё кормить поить и одевать, и шлюх подавать?
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Крик1 час назад
Бойскауты набегались по лесам и поняли что им без душевой и закусочной не воюется??? Так пойдёт они ещё до войны вай-фай попросят.
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