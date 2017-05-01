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Канада направила в Латвию отряд военных инженеров из 50 человек для постройки штаб-квартиры войск НАТО, передает CBC News.

В рамках работы военных инженеров в Латвии будет построен комплекс для размещения 500 канадских солдат, которые вскоре прибудут в Латвию.

Напомним, ранее министр обороны Раймонд Бергманис сообщил, что в ближайшие недели в Латвию доставят много единиц военной техники батальона НАТО под руководством Канады, а также прибудут первые солдаты.

"Прибытие боевых групп идет по графику. В мае прибудет много единиц техники и материально-техническое обеспечение", - сказал министр.

Бергманис также подтвердил, что в Латвию доставят танки и другую бронетехнику и отметил, что Минобороны продолжит развивать инфраструктуру, необходимую для приема батальона.

Как сообщалось, в целях укрепления обороноспособности Латвии боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.