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У министра образования и науки Карлис Шадурскис в прошлом году увеличились накопления и доходы. Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная на сайте Службы госдоходов.

Согласно декларации, в прошлом году Шадурскис в целом получил 66 638 евро. Из них 54 063 он заработал на посту министра, а еще 7075 – как преподаватель в Рижском техническом университете. Также, перед тем, как стать министром, Шадурскис как депутат Сейма получил 5499 евро.

По сравнению с предыдущим, 2015 годом, общие доходы Шадурскиса выросли на 24 570 евро.

Тем временем сумма накоплений министра, содержащаяся в разных банках, составляет 13 348 евро. Однако в декларации за 2015 год Шадурскис не указал наличие накоплений.

Также министру принадлежит зарегистрированная в 2007 году машина Honda CRV и зарегистрированный в 1994 году автоприцеп.