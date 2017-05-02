Доходы Шадурскиса на посту министра возросли на 24 000 евро (12)
У министра образования и науки Карлис Шадурскис в прошлом году увеличились накопления и доходы. Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная на сайте Службы госдоходов.
Согласно декларации, в прошлом году Шадурскис в целом получил 66 638 евро. Из них 54 063 он заработал на посту министра, а еще 7075 – как преподаватель в Рижском техническом университете. Также, перед тем, как стать министром, Шадурскис как депутат Сейма получил 5499 евро.
По сравнению с предыдущим, 2015 годом, общие доходы Шадурскиса выросли на 24 570 евро.
Тем временем сумма накоплений министра, содержащаяся в разных банках, составляет 13 348 евро. Однако в декларации за 2015 год Шадурскис не указал наличие накоплений.
Также министру принадлежит зарегистрированная в 2007 году машина Honda CRV и зарегистрированный в 1994 году автоприцеп.
Воспоминания эти у меня оч.давнишние, аж с тех пор, когда вы ещё полюбляли Делфи и писательствовали там, не щадя живота своего :) Правда вы потом и с Делфями бороться начали :) Какие, однако, у вас зубы острые :) Страаашный вы чел, страаашный :)
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