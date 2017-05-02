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Вопроса автоматического присвоения гражданства родившимся в независимой Латвии детям неграждан в данный момент в повестке дня нет. Об этом в эфире телеканала LNT заявила министр культуры Даце Мелбарде, пишет Skaties.lv.

Она отметила, что за продвижение этого проекта, предложенного Канцелярией президента Латвии, ответственна сама канцелярия.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Раймонд Вейонис, ознакомившись с докладом экспертной группы по вопросам политики сплочения общества, заявил, что для того, чтобы латвийское общество стало сплоченнее, предстоит сделать еще достаточно много.

В частности, президент отметил, что все родившиеся в Латвии дети неграждан должны становиться гражданами Латвии с момента рождения.

"Пора прекратить регистрировать новых граждан несуществующего государства - бывшего СССР", - сказал он.

С начала процесса натурализации 1 февраля 1995 года латвийское гражданство было предоставлено 144 515 человекам.