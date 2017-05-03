Нацобъединение ликует: программа ВНЖ в Латвии рухнула! (10)

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Политика | 3 мая 2017 года, 17:07

Национальное объединение Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK гордится проделанной работой по ужесточению требований к выдаче видов на жительство иностранным гражданам за покупку недвижимости или вложения денег в капитал местных компаний. По данным Управления гражданства и миграции Латвии (УДГМ), интерес граждан третьих стран о получении видов на жительство в Латвии существенно снизился.

После утверждения поправок к закону об эмиграции, инициированных Национальным объединением, количество выданных видов на жительство сократилось в десять раз!", - сказано в сообщении нацблока в социальной сети Twitter.

Согласно данным УДГМ с 1 января 2017 года по 25 апреля, вид на жительство в обмен на покупку жилья, или за инвестиции запросили всего 205 жителей третьих стран. Для сравнения, еще в 2014 году его запросили 2 250 граждан других стран.

Намного реже выдаются запросы о видах на жительство в обмен на инвестиции в банковский капитал и предприятия.

Часть получателей видов на жительство уже утратили этот статус, так как вовремя не продлили его или получили отказ в продлении еще на пять лет.

Стоит отметить, что больше всего заявок на получение ВНЖ поступало от россиян.

Согласно данным за 2015 год, за 5 лет, с момента начала действия системы ВНЖ в 2011 году, вид на жительство в Латвии через покупку недвижимости получили 13 674 человек, через инвестиции в бизнес 1 456 человек, через субординированный вклад в банк 1 158 человек, через покупку государственных беспроцентных облигаций (с 1 января 2015 года) – 10 человек.

Всего УДГМ Латвии получил 16 295 запросов на вид на жительство. Из них граждане России составили абсолютное большинство, вид на жительство в Латвии запросило 11 194 россиян.

За тот же 5-летний срок, Латвия в общей сложности получила 1,312 млрд. евро. Из них 1,093 млрд.евро были вложены иностранцами, запросившими ВНЖ в Латвии на основании покупки недвижимости. Вклады в латвийские банки принесли стране 148 млн.евро, инвестиции в бизнес 71 млн.евро, а новая программа по предоставлению ВНЖ в обмен на покупку гособлигаций за неполный год принесла Латвии 750 000 евро.

Комментарии 10
Ага51 минуту назад
Удивительно ) Что бы нации процветать, нужно доходы сократить, жить на необитаемом острове, молодежь выгонять, науку, медицину и образование убить, ходить парадами с чужими флагами, гавкать на соседа великого и перекрывать возможности взаимовыгодного сотрудничества. Чё, удачи в вымирании, никому и не жалко будет, ущербные и больные вымирают, закон эволюции )
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алекс45 минут назад
Зачем торговать ВНЖ,если гораздо выгоднее торговать целой страной.
Так деньги от ВНЖ идут в бюджет,а деньги Сороса идут прямиком на личный счет,притом деньги на мелкие расходы(зарплату)все равно получишь внезависимости от состояния дел в стране и дырок в бюджете.
Националисты-латыши,работающие на американцев-евреев-парадоксальный случай.
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Оккупант48 минут назад
Как только таких из психбольницы выпускают?Они же не вменяемые!)
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