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Национальное объединение Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK гордится проделанной работой по ужесточению требований к выдаче видов на жительство иностранным гражданам за покупку недвижимости или вложения денег в капитал местных компаний. По данным Управления гражданства и миграции Латвии (УДГМ), интерес граждан третьих стран о получении видов на жительство в Латвии существенно снизился.

После утверждения поправок к закону об эмиграции, инициированных Национальным объединением, количество выданных видов на жительство сократилось в десять раз!", - сказано в сообщении нацблока в социальной сети Twitter.

Pēc NA izcīnītajiem grozījumiem nekustamo īpašumu pircējiem izsniegto uzturēšanās atļauju skaits sarucis desmitkārt! https://t.co/35zDe23Mt0 — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 3 мая 2017 г.

Согласно данным УДГМ с 1 января 2017 года по 25 апреля, вид на жительство в обмен на покупку жилья, или за инвестиции запросили всего 205 жителей третьих стран. Для сравнения, еще в 2014 году его запросили 2 250 граждан других стран.

Намного реже выдаются запросы о видах на жительство в обмен на инвестиции в банковский капитал и предприятия.

Часть получателей видов на жительство уже утратили этот статус, так как вовремя не продлили его или получили отказ в продлении еще на пять лет.

Стоит отметить, что больше всего заявок на получение ВНЖ поступало от россиян.

Согласно данным за 2015 год, за 5 лет, с момента начала действия системы ВНЖ в 2011 году, вид на жительство в Латвии через покупку недвижимости получили 13 674 человек, через инвестиции в бизнес 1 456 человек, через субординированный вклад в банк 1 158 человек, через покупку государственных беспроцентных облигаций (с 1 января 2015 года) – 10 человек.

Всего УДГМ Латвии получил 16 295 запросов на вид на жительство. Из них граждане России составили абсолютное большинство, вид на жительство в Латвии запросило 11 194 россиян.

За тот же 5-летний срок, Латвия в общей сложности получила 1,312 млрд. евро. Из них 1,093 млрд.евро были вложены иностранцами, запросившими ВНЖ в Латвии на основании покупки недвижимости. Вклады в латвийские банки принесли стране 148 млн.евро, инвестиции в бизнес 71 млн.евро, а новая программа по предоставлению ВНЖ в обмен на покупку гособлигаций за неполный год принесла Латвии 750 000 евро.