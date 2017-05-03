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"Единство" поддержит налоговую реформу, если в нее будет включено финансирование медицины, в результате реформы не вырастет государственный долг и не будут остановлены новые политические инициативы, заявил на заседании правительства министр экономики Арвил Ашераденс ("Единство").

Он назвал разработку реформы в целом успешной, но с течением времени у "Единства" возникли вопросы, на которые требуются ответы.

Получив ответы на все вопросы, а также с условием, что основные принципы реформы будут соответствующим образом дополнены, "Единство" могло бы поддержать реформу на заседании правительства 9 мая, заявили представляющие "Единство" министры.

"У нас нет мандата голосовать сегодня за основные принципы налоговой политики, пока мы не получим ответа на наши вопросы", - сказал Ашераденс.

Конкретных вопросов три - как будет обеспечено устойчивое финансирование здравоохранения, не увеличится ли в результате реформы государственный долг и не будут ли остановлены новые политические инициативы.

Получив ответы на вопросы, правление "Единства" примет решение к следующему заседанию правительства.

Премьер-министр Марис Кучинскис, выслушав заявление, выразил благодарность "Единству" за то, что озвучены наконец конкретные вопросы, мешавшие этой партии принять основные принципы налоговой реформы.

Ранее зампредседателя "Единства" Эдвард Смилтенс сказал журналистам, что представляющие "Единство" министры сегодня либо не поддержат план реформ, либо не будут участвовать в голосовании по нему.

Одним из не до конца решенных пунктов налоговой реформы он назвал неясность с источником финансирования здравоохранения. "Единство" не готово продвигать в Сейм такой проект плана налоговой реформы, который основан "на вере", а не на реальных расчетах, пояснил Смилтенс.

Вчера после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом руководитель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня заявила, что партия "Единство" не поддержит основные принципы налоговой реформы, пока они не будут качественно разработаны. В то же время как Аболтиня, так и лидер "Единства" Андрис Пиебалгс заверили, что поддерживают нынешнее правительство.