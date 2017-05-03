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Сегодня после более чем четырехчасовой дискуссии правительство договорилось на неделю отложить решение по разработанным Минфином основным принципам налоговой политики.

Вопрос об основных принципах налоговой политики по просьбе министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы сначала был перенесен из закрытой части заседания в открытую, однако после того, как "Единство" выдвинуло свои возражения, заседание продолжилось за закрытыми дверями.

Министр экономики Арвил Ашераденс ("Единство") назвал три вопроса, на которые партия хотела бы получить ответы - как будет обеспечено устойчивое финансирование здравоохранения, не увеличится ли в результате реформы государственный долг и не будут ли остановлены новые политические инициативы.

Он сказал, что у министров "Единства" сегодня нет мандата, чтобы голосовать за налоговую реформу, однако связанные с ней вопросы правительство в среду обсудило.