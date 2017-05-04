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В народном хозяйстве Латвии после восстановления независимости государства удалось осуществить грандиозные перемены, и на этом пути были кризисы и ошибки, но прорыв еще впереди, заявила в своем выступлении на торжественном заседании Сейма в честь 27-ой годовщины восстановления независимости Латвии председатель парламента Инара Мурниеце.

Она отметила, что латвийцы могут гордиться переменами в народном хозяйстве, которое прошло путь до интегрированной в экономическое пространство ЕС открытой экономики. Но на этом пути были пережиты кризисы и допущены ошибки, за которые страна продолжает платить до сих пор. Сегодня главной задачей, над которой следует усиленно работать, является повышение чувства уверенности людей в своем будущем.

Спикер призвала политиков работать так, чтобы люди доверяли их решениям и чувствовали, что решения принимаются в интересах общества.

В своем выступлении спикер подчеркнула, что 27 лет назад Латвии удалось восстановить принципы и ценности, которые были заложены в основу государства 18 ноября 1918 года. Дважды на протяжении столетия народ Латвии доказал стремление иметь собственное государство и способность брать на себя ответственность за свою страну.

Председатель Сейма отметила, что мир сегодня переживает большие изменения.

Латвия также сталкивается с вызовами 21-го века, в числе которых "российская агрессия на Украине и оккупация Крыма, выход Великобритании из состава ЕС, попытки Кремля ослабить единство Европы, повлиять на выборы в демократических западных странах, миграция населения во всем мире".

Также Латвийское государство сталкивается с неконвенциональными угрозами безопасности, нетрадиционными политическими методами и новым восприятием политики.

"Мы должны понимать эти процессы, научиться управлять ими и знать, как защитить Латвию во втором столетии существования государства", - сказала председатель Сейма.

Мурниеце подчеркнула, что в случае военного или невоенного нападения Латвия будет сопротивляться и не сдастся. Она выразила удовлетворение тем, что почти половина жителей страны подтвердила готовность с оружием в руках защищать свою страну, а также это подтвердили союзники Латвии по НАТО.

"Мы сами создали Латвийское государство, восстановили его независимость и сами обеспечим его существование во веки веков", - завершила свое выступление Мурниеце.