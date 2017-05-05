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Пентагон подтвердил, что 16 марта авиация США нанесла удар около сирийской деревни Аль-Джина, которое по строению было частью мечети, передает gazeta.ru со ссылкой на источники.

Проведенное Пентагоном расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей. В США изначально заявляли, что авиаудар был нанесен по позициям террористов в провинции Идлиб, в результате которого погибли несколько боевиков "Аль-Каиды".

В результате атаки, по меньшей мере, 46 человек были убиты, среди которых в основном мирные жители, еще несколько десятков получили ранения.