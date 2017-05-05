Политика |

Евродепутат Роберт Зиле от Национального объединения "Всё для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДНН" считает, что в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции отношения между европейскими странами и органами осложнятся.

"Этого и добивается президент России Владимир Путин. Он хочет "вызвать эрозию" во всех европейских органах",- заявил Зиле.

Он считает, что неприязнь Ле Пен к США и НАТО до сих пор была очень выраженной, что с точки зрения Латвии плохо.

Зиле уверен, что на выборах в воскресенье, скорее всего, победит центристсткий кандидат Эммануэль Макрон. В этом случае предстоящие в июне выборы в Национальную ассамблею будут особенно интересными, так как у Макрона нет своей партии.

По мнению депутата Сандлы Калниете, после выборов в Национальную ассамблею Франции впервые предстоит задуматься о работе в форме коалиции, что для Латвии является обычным делом. Она полагает, что на выборах очевидного преимущества не получат ни социалисты, ни республиканцы.

Напомним, что в первом туре президентских выборов 23 апреля Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен - 21,53%.