Зиле: Путин добивается "эрозии" европейских стран (9)

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Политика | 5 мая 2017 года, 14:26

Евродепутат Роберт Зиле от Национального объединения "Всё для Латвии!" — "Отечеству и свободе/ДНН" считает, что в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции отношения между европейскими странами и органами осложнятся.

"Этого и добивается президент России Владимир Путин. Он хочет "вызвать эрозию" во всех европейских органах",- заявил Зиле.

Он считает, что неприязнь Ле Пен к США и НАТО до сих пор была очень выраженной, что с точки зрения Латвии плохо.

Зиле уверен, что на выборах в воскресенье, скорее всего, победит центристсткий кандидат Эммануэль Макрон. В этом случае предстоящие в июне выборы в Национальную ассамблею будут особенно интересными, так как у Макрона нет своей партии.

По мнению депутата Сандлы Калниете, после выборов в Национальную ассамблею Франции впервые предстоит задуматься о работе в форме коалиции, что для Латвии является обычным делом. Она полагает, что на выборах очевидного преимущества не получат ни социалисты, ни республиканцы.

Напомним, что в первом туре президентских выборов 23 апреля Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен - 21,53%.

Комментарии 9
шустрый1 час назад
Есть люди,которые рождены только для того,чтобы гадить.Созидание им противопоказанно,опять куча дерьма получится.
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Патриот 1 час назад
Вот Путина знают все, его уважает весь мир., а кто такой чмо Зиле знают как вонючку в близких ему кругах прогнившей думе Латвии. Скоро носки будеш стирать гос. Путину и лизать ему задницу когда власть поменяется.
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леший1 час назад
чтобы МЫ делали б без Зиле?---да НИЧЕГО!---так бы и жили бы дальше, но уже без Зиле----никакого КПД от таких вот ЗИЛОПОДОБНЫХ нет!----и когда вот енти раскрывают свой рот, так и хочется засунуть туда носок, не первой свежести
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