СМИ: Глава Еврокомиссии пришел на саммит пьяным
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер употреблял спиртные напитки перед саммитом в Женеве по кипрской проблеме, сообщает mir24.tv со ссылкой на источник.
Европейские политики обсуждали статус острова, который с 1974 года расколот на греческую и турецкую части.
Отмечается, что глава ЕК во время официальной части постоянно врезался в людей и мебель. Кроме того, он очень развязно общался со своими помощниками.
"Было ясно, что Юнкер очень хорошо "набрался"", - заключил собеседник The Sun.
Юнкер занял пост председателя Европейской комиссии 1 ноября 2014 года, сменив на этом посту Жозе Мануэла Баррозу.
В прошло году СМИ сообщали, что Жан-Клод Юнкер страдает алкогольной зависимостью.
"Он никогда не скупится на вино или джин-тоник. Некоторые люксембургские коллеги в шутку говорят, что если Жан-Клод Юнкер не выпьет, то он даже выглядит плохо", - писало издание Soir.
Официально эту информацию пока никак не прокомментировали.