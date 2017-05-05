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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер употреблял спиртные напитки перед саммитом в Женеве по кипрской проблеме, сообщает mir24.tv со ссылкой на источник.

Европейские политики обсуждали статус острова, который с 1974 года расколот на греческую и турецкую части.

Отмечается, что глава ЕК во время официальной части постоянно врезался в людей и мебель. Кроме того, он очень развязно общался со своими помощниками.

"Было ясно, что Юнкер очень хорошо "набрался"", - заключил собеседник The Sun.

Юнкер занял пост председателя Европейской комиссии 1 ноября 2014 года, сменив на этом посту Жозе Мануэла Баррозу.

В прошло году СМИ сообщали, что Жан-Клод Юнкер страдает алкогольной зависимостью.

"Он никогда не скупится на вино или джин-тоник. Некоторые люксембургские коллеги в шутку говорят, что если Жан-Клод Юнкер не выпьет, то он даже выглядит плохо", - писало издание Soir.

Официально эту информацию пока никак не прокомментировали.