Политика |

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил военные отряды Корейской народной армии, расположенные на двух островах у юго-западной границы КНДР и изучил план артиллерийского удара по объектам Южной Кореи.

Он также призвал военнослужащих быть готовыми по первому приказу "сломать хребет врага", передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Южнокорейский военный источник сообщил агентству Yonhap, что лидер Северной Кореи посетил острова в четверг, 4 мая. Его визит прошел на фоне обострившейся обстановки на Корейском полуострове.

В ночь с 28-го на 29 апреля Пхеньян провел очередное ракетное испытание, которое было неудачным: ракета взорвалась над территорией КНДР, ее обломки упали в Японское море.

В США запуск ракеты назвали "ожидаемой провокацией" в связи с грядущими выборами в Южной Корее, которые состоятся 9 мая. Ранее СМИ сообщали о возможном использовании КНДР этой даты для проведения нового испытания или запуска баллистической ракеты.

Ранее Северная Корея провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив учениями годовщину создания армии.

28 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал реальной ядерную угрозу со стороны КНДР для Японии и Южной Кореи и призвал государства - члены Совета Безопасности ООН принять новые санкции против Пхеньяна.