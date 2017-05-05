Северная Корея обвинила США в подготовке покушения на Ким Чен Ына (1)

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Политика | 5 мая 2017 года, 18:51

Американские и южнокорейские агенты пытаются убить лидера КНДР Ким Чен Ына, утверждают северокорейские СМИ. Северная Корея заявила, что найдет и "безжалостно уничтожит" террористов.

В заявлении, выпущенном от имени северокорейского министерства государственной безопасности, говорится, что террористическая группа при поддержке ЦРУ и разведслужбы Южной Кореи проникла в КНДР с целью совершения убийства лидера страны с помощью некоего биохимического вещества.

Верховного лидера должны были попытаться отравить во время военного парада, причем результаты покушения проявились бы лишь через полгода, а то и год.

Министерство утверждает, что жителя Северной Кореи, которого называют только по фамилии "Ким", "коррумпировали и подкупили" южнокорейские спецслужбы, когда он работал в России. Власти КНДР утверждают, что этот человек якобы получил 300 тысяч долларов.

По его возвращении в Пхеньян ему якобы было поручено собрать и предоставить подробную информацию о часто используемых местах проведения публичных мероприятий и оценить возможные методы нападения.

Источник: BBC
Комментарии 1
Крик1 час назад
Сейчас Ким воспримет это как довольно серьёзную угрозу и шмальнёт, дай Бог чтоб долетела и не одна.
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