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Социологи сообщили о почти двукратном превосходстве Макрона над Ле Пен в канун второго тура выборов президента Франции.

Согласно данным опросов социологов, в ходе второго тура победит кандидат-центрист, лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.

Отмечается, что Макрон может набрать во втором туре 62% голосов, его соперница - Марин Ле Пен от "Национального фронта" - 38%.

Первый опрос проводился 4 мая для журнала Le Point при участии 998 респондентов, вторым занимался центр Harris Interactive для LCP TV - в период со 2 мая по 5 мая среди 4991 респондента.

При этом отмечается, что второй тур нынешних выборов главы Франции может стать одним из самых малопосещаемых в истории Пятой республики.

Прогнозируемый процент явки избирателей составляет всего 75%, четверть избирателей намерены бойкотировать выборы из-за недовольства оставшимися кандидатами. При этом 21% еще не определился за кого отдавать свой голос.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля. Напомним, что Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен - 21,53%.