Стивену Сигалу запретили въезд на Украину (5)
Политика | 5 мая 2017 года, 20:40
Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезжать на территорию Украины. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на информацию ведомства.
В ведомстве добавили, что решение о запрете въезда на Украину принимается в том случае, если есть достаточно информации "о факте совершения общественно опасного деяния» человеком.
Ранее Стивен Сигал попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".
Источник: Газета.ru
В эту прогнившею страну только бесам ездить! Страна полного мрака.
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СТИВЕН СИГАЛ БУДИТ РЫДАТЬ И ПЛАКАТЬ
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Мутузив очередного хохла, Сигал неустанно будет шептать "за что"???
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