Стивену Сигалу запретили въезд на Украину (5)

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Политика | 5 мая 2017 года, 20:40

Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезжать на территорию Украины. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на информацию ведомства.

В ведомстве добавили, что решение о запрете въезда на Украину принимается в том случае, если есть достаточно информации "о факте совершения общественно опасного деяния» человеком.

Ранее Стивен Сигал попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Патриот 3 часа назад
В эту прогнившею страну только бесам ездить! Страна полного мрака.
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ДЛЯ ХОХЛОВ2 часа назад
СТИВЕН СИГАЛ БУДИТ РЫДАТЬ И ПЛАКАТЬ
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Крик1 час назад
Мутузив очередного хохла, Сигал неустанно будет шептать "за что"???
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