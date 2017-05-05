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Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезжать на территорию Украины. Об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на информацию ведомства.

В ведомстве добавили, что решение о запрете въезда на Украину принимается в том случае, если есть достаточно информации "о факте совершения общественно опасного деяния» человеком.

Ранее Стивен Сигал попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".