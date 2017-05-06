БЗС: на выборах собирались баллотироваться бывшие члены Компартии и КГБ (12)
Центр документирования последствий тоталитаризма Бюро по защите Сатверсме (БЗС) констатировал, что два заявленных на муниципальные выборы кандидата в депутаты действовали в Латвийской коммунистической партии (ЛКП) после января 1991 года и в Погранохране Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.
Как сообщили в БЗС, большинство списков кандидатов в депутаты уже рассмотрено. Констатировано, что кандидат одной маленькой партии, заявленный на выборы в Саласпилсском крае, после 13 января 1991 года был членом ЦК ЛКП. Правда, дело о проверке этого факта возбуждено не было, и этот факт судебным путем не установлен.
Еще один кандидат небольшой партии, заявленный на выборы в Вентспилсе, был сотрудником Погранохраны КГБ. Факт его сотрудничества с КГБ не констатирован в установленном законом порядке. На выборах самоуправлений не могут баллотироваться и быть избраны лица, являющиеся или бывшие штатными сотрудниками служб госбезопасности, разведки и контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, и лица, действовавшие в ЛКП после 13 января 1991 года.
Эту информацию проверяет Центр документирования последствий тоталитаризма БЗС, он подает ее в Центризбирком.
3 июня выборы проводятся в 119 самоуправлениях, где предстоит избрать в общей сложности 1614 депутатов.
Я не хожу с придуманными символами. Я хожу с флагами тех, кто выииграл вторую мировую войну
А рижскому мэру, после его признаний в советской оккупации даже там далут слово