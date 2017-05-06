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Глядя на результаты первого тура голосования на президентских выборах во Франции можно сделать вывод, что французское общество расколото, и это драматично, так считает евродепутат Сандра Калниете (Е).

Политик считает, что это проблему нельзя решить лишь политическими лозунгами , так как это проблема систематическая. "С одной стороны средний класс - интеллигенция, госслужащие, предприниматели, которые стали выгодополучателями от глобализации, а с другой стороны те, кто потерял работу, рынок и другие вещи", - указала Калниете.

Она убеждена, что сейчас во Франции образовалась такая масса избирателей, которая хочет видеть нетрадиционных политиков и движения, и в ходе второго тура выборов возможно все. "Огромную роль сыграет пресса, от которой зависит, в какую сторону повернется еще не определившаяся часть избирателей", - считает европарламентарий.

Политик полагает, что круг избирателей Эммануэля Макрона не устоявшийся, так как за ним не стоит ни движение, ни партия, тогда как весь электорат Ле Пен, скорее всего, пойдет на выборы и будет голосовать за нее, поэтому существует риск, что Ле Пен все же будет избрана на пост президента Франции", - указала Калниете.

Евродепутат убеждена, что победа Ле Пен будет потрясением для Европейского Союза (ЕС), так как Франция является одной из основательниц ЕС и больших стран Европы, поэтому эти выборы рассматриваются, как очень важные, как для стабильности Европы, так и для предстоящих выборов в Германии", - указала Калниете.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая. По итогам первого тура, который прошел 23 апреля, борьбу за пост главы государства продолжают кандидат от движения «Вперед!» Эммануэль Макрон, набравший 24,01 процента голосов, и Марин Ле Пен, которую поддержали 21,3 процента избирателей.