Минобороны: в случае войны Латвия может выставить 17 500 солдат (+ОПРОС) (34)

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Политика | 7 мая 2017 года, 12:04

В случае войны Латвия может рассчитывать на 17 500 солдат, имеющих военную подготовку, сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с концепцией обороны государства, в мирное время вооруженные силы насчитывают 17 500 солдат, имеющих военную подготовку, в том числе 6500 военнослужащих, находящихся на профессиональной службе, 8000 земессаргов и 3000 военнослужащих в запасе, пояснили в Минобороны.

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В настоящее время в запасе Национальных вооруженных сил (НВС) числится 7655 солдат запаса, проживающих как в Латвии, так и за рубежом. НВС поставили себе целью к 2018 году обучить и прикрепить к конкретному подразделению НВС 3000 военнослужащих запаса.

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Добавим, солдатом запаса может быть гражданин Латвии в возрасте от 18 до 55 лет, который призывается на активную военную службу только в случае мобилизации.

Комментарии 34
eiroskeptiki.lv1 час назад
У меня такое ощущение, что кто-то хочет все эти оставшиеся 17500 - молодых, здоровых латышских мужиков просто измолоть в мясорубке локального, УНИЧТОЖИВ весь ГЕНОФОНД латышского народа.
И любезно приглашают также и остальных, - кто не уехал. Не хотите ли?
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eiroskeptiki.lv1 час назад
А вы возьмите карту мира и нарисуйте на ней стрелочки стягивания военных сил. И вы увидите, кто и куда идёт.
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eiroskeptiki.lv1 час назад
Локального конфликта.
Если латыши не выйдут из НАТО, они обречены,
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