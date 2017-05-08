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Из-за отсутствия общественных СМИ в приграничье Латвии, около 200 домашних хозяйств не знают, кто сейчас президент страны. Об этом на Латгальском конгрессе столетия государства, который состоялся в конце прошлой недели, заявил депутат Сейма Артусс Кайминьш.

"Ситуация следующая: в 21 веке в Латвии не все жители имеют возможность наблюдать за каналами государственного теле- и радиовещательного центра. Например, речь идет о Краславском районе. Около 200 домашних хозяйств, которые являются такими же налогоплательщиками, уверены, что президентом нашей страны является Лукашенко (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - ред. mixnews.lv)", - заявил Кайминьш.

Tā arī nesapratu kapēc par manu runu smējās Kultūras ministre, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidents. Politiskajai elitei piedienīgi pic.twitter.com/YOrbQqfy0Q — Artuss Kaimins (@artuss) 7 мая 2017 г.

В связи с этой проблемой, депутат напрямую обратился к премьер-министру Марису Кучинскису с просьбой выделить дополнительное финансирование на строительство телевизионных антенн.

"Господин премьер-министр, Вы же сказали, что правительство будет поддерживать Латгале. Пожалуйста, выделите 100 000 евро на две антенны, чтобы местные жители могли и услышать, и увидеть настоящего президента страны", - добавил Кайминьш.

Напомним, на прошлой неделе состоялся Латгальский конгресс, на котором высшие должностные лица отметили важность Латгале в провозглашении независимости Латвии.