Кайминьш: для 200 домохозяйств президент Латвии - Лукашенко (12)

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Политика | 8 мая 2017 года, 09:21

Из-за отсутствия общественных СМИ в приграничье Латвии, около 200 домашних хозяйств не знают, кто сейчас президент страны. Об этом на Латгальском конгрессе столетия государства, который состоялся в конце прошлой недели, заявил депутат Сейма Артусс Кайминьш.

"Ситуация следующая: в 21 веке в Латвии не все жители имеют возможность наблюдать за каналами государственного теле- и радиовещательного центра. Например, речь идет о Краславском районе. Около 200 домашних хозяйств, которые являются такими же налогоплательщиками, уверены, что президентом нашей страны является Лукашенко (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - ред. mixnews.lv)", - заявил Кайминьш.

В связи с этой проблемой, депутат напрямую обратился к премьер-министру Марису Кучинскису с просьбой выделить дополнительное финансирование на строительство телевизионных антенн.

"Господин премьер-министр, Вы же сказали, что правительство будет поддерживать Латгале. Пожалуйста, выделите 100 000 евро на две антенны, чтобы местные жители могли и услышать, и увидеть настоящего президента страны", - добавил Кайминьш.

Напомним, на прошлой неделе состоялся Латгальский конгресс, на котором высшие должностные лица отметили важность Латгале в провозглашении независимости Латвии.

Комментарии 12
Eliza 44 минуты назад
Я могу повторить тоже самое..., пшел вон отсюда жополиз.
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Крик1 час назад
Вот тут он точно прав, латыш смотрит на убитое сельхозяйство, слушает и видит что сейчас в Белоруссии. И понимает что как то неправильно он уже живёт, ну а тот кто этого не понимает, чемодан, старое корыто и вот мы уже видим его в Риге на старых красно-белых номерах. Кайминьш прав.
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Крик47 минут назад
То что у тебя есть хозяева я верю, не афишируй.
2
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