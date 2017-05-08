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Латвийский сегмент Twitter комментирует сообщение о том, что партия "Единство" поддержит основные положения налоговой реформы, если они будут предусматривать средства для здравоохранения, образования и внутренней безопасности. Об этом ранее заявил лидер партии Андрис Пиебалгс.

Эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс образщает внимание на то, что "Единство" резко изменило свою позицию.

"Вся борьба "Единства" с расточительной налоговой реформой прекратилась по свистку", - пишет он.

Vienotībai visa cīņa pret izšķērdīgo nodokļu reformu izkūpēja svilpē pic.twitter.com/SC7yXEengf — Tālis Linkaits (@Talis_L) 8 мая 2017 г.

Предприниматель Рейнис Цеплис высказывает свое мнение о будущем партии.

"Кончина очередной латвийской партии всегда связана с надутыми щеками, но без какого-либо содержания", - пишет он.

@Talis_L Kādas kārtējās Latvijas partijas gals ir vienmēr bijis kādu piepūstu vaigu, bet bez satura — Reinis Ceplis (@Reinisceplis) 8 мая 2017 г.

Журналист Бенс Латковскис указывает на нерешительность "Единства".

"Полнейшая непоследовательность, безыдейность и недостаток решительности как камень тянут "Единство" под воду", - пишет он.

@Talis_L Vienotības pilnīgā nekonsekvence, bezidejiskums un apņēmības trūkums kā akmens velk partiju zem ūdens (zem 5%). — Bens Latkovskis (@BensLatkovskis) 8 мая 2017 г.

Как сообщалось, 3 мая после многочасовой дискуссии правительство из-за возражений "Единства" договорилось на неделю отложить решение по разработанным Минфином основным принципам налоговой политики на 2018-2020 гг.