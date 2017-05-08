Twitter: "Единство" повесило себе на шею камень (3)

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Политика | 8 мая 2017 года, 18:30

Латвийский сегмент Twitter комментирует сообщение о том, что партия "Единство" поддержит основные положения налоговой реформы, если они будут предусматривать средства для здравоохранения, образования и внутренней безопасности. Об этом ранее заявил лидер партии Андрис Пиебалгс.

Эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс образщает внимание на то, что "Единство" резко изменило свою позицию.

"Вся борьба "Единства" с расточительной налоговой реформой прекратилась по свистку", - пишет он.

Предприниматель Рейнис Цеплис высказывает свое мнение о будущем партии.

"Кончина очередной латвийской партии всегда связана с надутыми щеками, но без какого-либо содержания", - пишет он.

Журналист Бенс Латковскис указывает на нерешительность "Единства".

"Полнейшая непоследовательность, безыдейность и недостаток решительности как камень тянут "Единство" под воду", - пишет он.

Как сообщалось, 3 мая после многочасовой дискуссии правительство из-за возражений "Единства" договорилось на неделю отложить решение по разработанным Минфином основным принципам налоговой политики на 2018-2020 гг.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv1 час назад
Какой хороший заголовок! "Единство" накинуло себе камень на шею!
Ждём-с теперь следующий: "Единство" с изменившимся лицом бежит к пруду.
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Alex1 час назад
..."Вся борьба "Единства" с расточительной налоговой реформой прекратилась по свистку"...как интересно,а кто свистнул ?Ну не престарелый же Пиебалгс ?Неужто всем известная мадам?
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propaganda45 минут назад
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