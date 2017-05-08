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Победа центриста Эммануэля Макрона во втором туре выборов президента Франции - это хорошая новость для Франции, Европы и Латвии, которая доказывает, что экстремальные и деструктивные силы не добились успеха, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Министр выразил уверенность, что членство Франции в ЕС и НАТО останется без изменений или будет еще более активным.

"Очень возможно, что мы увидим активную роль Франции в укреплении ЕС. Хорошо известна и позиция Макрона в отношении событий в нашем регионе, по выполнению минских соглашений и отношениям с Россией, поэтому, мне кажется, это хорошая новость для тех, кто выступает за сохранение и развитие европейской архитектуры безопасности", - сказал министр.

Несмотря на эйфорию, связанную с победой кандидата, отстаивающего демократические ценности, есть многие вещи, которые нужно решать, подчеркнул Ринкевич, имея в виду экономическую и социальную сферы. В ближайшие шесть недель во Франции начнется кампания перед выборами в парламент, в которой важна расстановка политических сил.

По словам министра, есть множество проблем, которыми озабочены люди, например, миграция, терроризм и такая агрессивная держава, как Россия, которая хочет не только изменить международный порядок, но и влиять на избирательные процессы. "Эти вопросы остаются в повестке дня, и с ними предстоит серьезно работать как Франции, так и нам", - считает он.

"Без единой и жесткой встречной реакции на уровне ЕС, в вопросах кибербезопасности и стратегической коммуникации и другие страны ЕС могут быть подвержены таким же атакам. Не будем забывать, что нам самим в будущем году предстоят национальные выборы, и нам есть чему поучиться на опыте других", - сказал министр.