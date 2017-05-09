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Латвия в эти дни поминает не только павших во время Второй мировой войны солдат, но и людей, которые в долгие годы оккупации сохранили идею о независимости Латвии, участников сопротивления, высланных и репрессированных, замученных чекистами и диссидентов, сказала председатель Сейма Инара Мурниеце в понедельник в своей речи на памятном мероприятии на Братском кладбище в Лестене.

"Несмотря на то, что май 1945 года принес Латвии долгие годы оккупации, они нас не смогли сломить. На самом деле нас не подавить никогда - ни на миг не был сломлен дух сопротивления и мечта о свободе, которую Латвия обрела de jure (юридически, по праву)", - сказала председатель Сейма.

По словам Мурниеце, если надо, то мы будем сопротивляться и не поддадимся сегодня и плечом к плечу с нами будут стоять наши союзники по НАТО.

Фото: flickr.com