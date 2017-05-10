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Налоговая реформа, одобренная правительством, одной рукой дает, а другой отнимает, причем, еще больше. Об этом в интервью NRA заявил экс-президент Латвии Андрис Берзиньш, который баллотируется в Рижскую думу по списку Союза "зеленых" и крестьян.

Берзиньш считает, что "Единство" пыталось поднять свой рейтинг сопротивлением налоговой реформе. При этом сам он считает ее "несколько странной" - важнее было бы продолжать пересмотр расходных позиций бюджета.

Он добавил, что ни в одной развитой стране мира не проводится всеобъемлющая налоговая реформа.

"Налоги приспосабливаются к конкретной ситуации и решают конкретные проблемы, а не "создают все новые потрясения", сказал он.

Например, по его словам, в Латвии цены на электричество на четверть выше, чем в Эстонии.

"Вот, решайте эту проблему! какой смысл в реформе, если не говорить о том, как финансировать медицину и образование? Смысл реформировать есть только тогда, когда что-то решается. А эта реформа одной рукой дает, другой отнимает то же самое и даже еще больше. Это уже, извините, жульничество", - считает экс-президент.

Напомним, правительство поддержало подготовленные Минфином основные принципы налоговой политики на 2018-2021 годы, но рассмотрение отдельных вопросов, например, о финансировании здравоохранения, продолжится до 1 июня.